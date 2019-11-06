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Dünya

Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar tahliye edilecek

Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar yıl sonuna kadar tahliye edilecek.

Yusuf Özcan   | 06.11.2019
Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar tahliye edilecek

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini açıkladı.

Castaner, Başbakan Edouard Philippe başkanlığında hükümetin göçmen politikasına ilişkin düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçti.

Yaptığı basın toplantısında, Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini belirten Castaner, ülkede düzensiz göçmenlere yönelik üç yeni gözaltı merkezi kurulacağını söyledi.

Castaner, ülkedeki yabancıların Fransız vatandaşı olmak için gerekli olan Fransızca dil seviyesinin yükseltileceğini de dile getirdi.

Düzensiz göçle mücadele edeceklerine dikkati çeken Castaner, ülkedeki yabancılara verilen oturum kartı için ödenen ücrette indirim yapılacağını kaydetti.

Fransa yönetimi, kötü muamelenin yanı sıra derme çatma kamplardan tahliye edilen düzensiz göçmenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

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