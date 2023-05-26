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Dünya

Paris'te çevreciler TotalEnergies'in fosil enerji projelerini protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce gösterici, Fransız firması TotalEnergies'in fosil enerji projelerini protesto etti.

Esra Taşkın  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Paris'te çevreciler TotalEnergies'in fosil enerji projelerini protesto etti

Paris

Alternatiba Paris gibi çevreci derneklerden temsilciler ve göstericiler, TotalEnergies hissedarlarının yıllık genel kurulu toplantısının düzenlendiği binanın önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

TotalEnerjies'in fosil enerji projelerine karşı çıkan protestocular, petrol şirketinin ayrıca, Uganda petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) inşası projesinden vazgeçmesini istiyor.

Çevrecilerin oturarak eylem yapması nedeniyle hissedarlar binaya girerken zorlandı.

Göstericiler ellerinde, "Total yıkıyor, bankalar finanse ediyor", "Direniyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Les Amis de la Terre France derneğinin açıklamasına göre polis, çevrecilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Alternatiba Paris Twitter'da yaptığı açıklamada ise, gösteride en az 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, Fransız hükûmetinin bu gösteriyi sert şekilde bastırarak bir kez daha TotalEnergies'in suç ortağı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

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