Dolar
18.68
Euro
19.82
Altın
1,793.00
ETH/USDT
1,216.70
BTC/USDT
16,790.00
BIST 100
5,441.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 23.12.2022
Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Esra Taşkın - AA

Ankara

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde Fransız vatandaşı bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Savcılık saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Libya birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur
Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fransa, AB dönem başkanlığıyla karşıladığı 2022'yi Dünya Kupası'na vedayla uğurluyor

Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek

Rusya: Zelenskiy'nin görüşmeleri, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdi

Rusya: Zelenskiy'nin görüşmeleri, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdi
Fransa'da bir Türk'ün de öldüğü apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendi

Fransa'da bir Türk'ün de öldüğü apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendi
Fransa'dan Microsoft'a "web sitesi çerezlerinin reddini kolaylaştırmadığı için" 60 milyon avro ceza

Fransa'dan Microsoft'a "web sitesi çerezlerinin reddini kolaylaştırmadığı için" 60 milyon avro ceza
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet