Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ankara
Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde Fransız vatandaşı bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.
• 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 23, 2022
• Paris Emniyeti, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişi etrafa silahla ateş açtı https://t.co/a12GJLBxTp pic.twitter.com/fjrRaHG0yP
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.
Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.
Savcılık saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.
Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış
Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.
Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.