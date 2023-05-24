Dolar
19.89
Euro
21.46
Altın
1,978.18
ETH/USDT
1,816.60
BTC/USDT
26,708.00
BIST 100
4,418.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Paris'te 14 yıl sonra ilk kez sıcaklık yılbaşından bu yana 25 derece altında kaldı

Paris'te en son 31 Mayıs 1983'te termometreler ilk defa 25 santigrat derece ve üstünü kaydetmişti.

Alaattin Doğru  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Paris'te 14 yıl sonra ilk kez sıcaklık yılbaşından bu yana 25 derece altında kaldı

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 yıl sonra ilk defa yıl başından bu yana henüz herhangi bir yüksek sıcaklığın görülmediği belirtildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin Meteoroloji İdaresi'nden bir yetkilinin Twitter paylaşımına dayandırdığı habere göre, termometreler Paris'te yıl başından bu yana henüz 25 dereceyi bulan veya geçen bir sıcaklık kaydetmedi.

Başkentte en az 14 yıl sonra ilk defa böyle bir durum yaşanırken buna karşın sıcaklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Paris'te en son 31 Mayıs 1983'te termometreler ilk defa 25 santigrat derece ve üstünü kaydetmişti.

Fransa'da geçen yaz, ülke tarihinin en sıcak ve kurak dönemleri arasında yerini alırken Paris'te yüksek sıcaklığın kaydedildiği kentler arasına girmişti.

Ülkede şubat ayı da ülke tarihindeki "en sıcak şubat ayları" arasında yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da sağanak nedeniyle kara yolunda çökme oluştu
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyona yaklaştı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Başkentte sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Paris'te 14 yıl sonra ilk kez sıcaklık yılbaşından bu yana 25 derece altında kaldı

Paris'te 14 yıl sonra ilk kez sıcaklık yılbaşından bu yana 25 derece altında kaldı

Fransa'dan bisikletle hacca gitmek için yola çıkan Fas asıllı Fransız yazar İstanbul'da

Paris'teki asırlık gastronomi okulu Ferrandi'de Türk mutfağı tanıtıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet