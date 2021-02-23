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Dünya, Koronavirüs

Paris'in iki bölgesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı

Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği belirtildi.

Alaattin Doğru   | 23.02.2021
Paris'in iki bölgesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği belirtildi.

"Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, yasağın bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

Yasağa uymayanlara ise 135 avro ceza kesilecek.


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