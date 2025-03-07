Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Fransa'nın başkenti Paris’e yakın bir bölgede, raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunması nedeniyle Eurostar seferleri durduruldu.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki Gare du Nord (Kuzey Garı) yakınlarında yapılan bakım çalışmaları sırasında rayların üzerinde patlamamış bir bomba tespit edildi.
Bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı belirlenirken, Gare du Nord'dan geçen tren ve Eurostar seferleri durduruldu.
Fransız demir yolu şirketi SNCF, bomba imha operasyonu tamamlanana kadar istasyondan tren seferlerinin yapılmayacağını duyurarak, yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.