Dolar
36.45
Euro
39.62
Altın
2,921.84
ETH/USDT
2,210.00
BTC/USDT
90,108.00
BIST 100
10,437.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
logo
Dünya

Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Fransa'nın başkenti Paris’e yakın bir bölgede, raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunması nedeniyle Eurostar seferleri durduruldu.

Esra Taşkın  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki Gare du Nord (Kuzey Garı) yakınlarında yapılan bakım çalışmaları sırasında rayların üzerinde patlamamış bir bomba tespit edildi.

Bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı belirlenirken, Gare du Nord'dan geçen tren ve Eurostar seferleri durduruldu.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, bomba imha operasyonu tamamlanana kadar istasyondan tren seferlerinin yapılmayacağını duyurarak, yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere resmi yazı gönderdi
Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 108 şüpheli tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Fransa'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi

Paris'te tren seferlerindeki aksamalar, istasyonlarda yoğunluğa neden oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet