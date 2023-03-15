Paris sokaklarında biriken çöplere ilişkin belediyeye ihtarname gönderildi
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in, başkentin sokaklarında yığılan çöplere ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdiği belirtildi.
Paris
Fransız BFMTV kanalının haberine göre Nunez, sokaklarda toplanmayan çöplerin durumuna ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdi.
Nunez, çöplerin toplanması için belediyeyi gerekli adımları atmaya çağırırken, ihtarnamede çöplerin sokaklara yığılmasının getirdiği sağlık ve güvenlik risklerine değinildi.
Öte yandan Paris Belediyesi başkent sokaklarında 7 bin 600 ton çöp biriktiğini belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.