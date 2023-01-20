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Dünya

Paris dünyadaki en güçlü turistik metropollerin zirvesinde

Fransa'nın başkenti Paris, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada dünyanın en güçlü ve önemli turistik kentleri arasında ilk sırada yer aldı.

Alaattin Doğru   | 20.01.2023
Paris dünyadaki en güçlü turistik metropollerin zirvesinde Fotoğraf: Bruno Thevenin - AA

Ankara

Fransız televizyonu BFMTV, seyahat sektörünün önde gelen organizasyonu WTTC'nin dünyada turizm alanında en güçlü metropollere ilişkin yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Bu verilere göre Paris, gelen turistlerin yanı sıra müze biletleri, otel rezervasyonları ve turistlerin harcamaları dikkate alındığında dünyadaki en güçlü ve önemli turistik kentlerin başında yer aldı.

Kente gelen turistlerin 2022'de Paris'te yaptığı harcamalar, 35 milyar doları aştı.

Diğer yandan, Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi az sayıda yeni spor tesisinin inşa edilmesine rağmen gelecek turistleri karşılamak için kentte altyapı veya güvenliğe önemli yatırımlar yapılmaya başlandı.

WTTC'nin sıralamasında ayrıca Pekin, Londra ve New York, Paris'ten sonra dünyanın en güçlü turistik kentlerinin önemlileri arasında ilk sıralarda yer aldı.

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