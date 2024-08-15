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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa'dan Gazze'de ateşkes ve çatışmanın genişlemesinin önlenmesi çağrısı

Papa Franciscus, saldırıların sürdüğü Gazze'deki insani durumu endişeyle takip ettiğini belirterek, çatışmanın genişlememesi için her türlü çabanın gösterilmesi ve ateşkes için müzakere yolunun izlenmesi çağrısında bulundu.

Barış Seçkin  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Papa'dan Gazze'de ateşkes ve çatışmanın genişlemesinin önlenmesi çağrısı

Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katoliklerin her yıl 15 Ağustos'ta kutladığı Hz. Meryem'in Göğe Yükseliş Yortusu sebebiyle Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel duasını etti.

Papa Franciscus, duanın ardından yaptığı konuşmada, Ukrayna'yı, Orta Doğu'yu, Filistin'i, İsrail'i, Sudan'ı ve Myanmar'ı düşündüğünü söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmelere ayrıca değinen Papa, "Gazze'deki insani durumu endişeyle takip etmeye devam ediyorum. Bir kez daha tüm cephelerde ateşin kesilmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, bitkin durumdaki halka yardım edilmesini talep ediyorum. Herkesi çatışmanın genişlememesi için her türlü çabayı göstermeye ve bu trajedinin bir an önce sona ermesi için müzakere yolunu izlemeye teşvik ediyorum. Unutmayalım ki savaş bir yenilgidir." ifadelerini kullandı.

Papa, konuşmasının son bölümünde orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da olaydan etkilenenler için dua ettiğini belirtti.

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