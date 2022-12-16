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Dünya

Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade kararı aldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı Yunanistan'a geri verme kararı aldı.

Barış Seçkin   | 16.12.2022
Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade kararı aldı

Vatikan

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı belirtildi.

Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.

Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.

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