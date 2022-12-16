Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade kararı aldı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı Yunanistan'a geri verme kararı aldı.
Vatikan
Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı belirtildi.
Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.
Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.