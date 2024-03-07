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Dünya

Papa, Kilise'nin istismar mağdurlarını dinlemesi gerektiğini söyledi

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar mağdurlarını dinlemesi gerektiğini belirtti.

Barış Seçkin  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Papa, Kilise'nin istismar mağdurlarını dinlemesi gerektiğini söyledi

Vatikan

Papa, Vatikan'da sabah saatlerinde Katolik Kilisesi'nde istismar sorunuyla mücadele için kurulmuş olan Küçükleri Koruma Komisyonu'nun üyelerini kabul etti.

İtalyan ve Vatikan basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, Papa Franciscus, buradaki konuşmasında, "Mağdurlara yakınlık, soyut bir kavram değildir, onları dinlemeyi, müdahale etmeyi, önlemeyi ve yardım etmeyi içeren çok somut bir gerçekliktir." dedi.

İstismar mağdurlarının dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Papa, "Bu insanların kendilerini reddedilmiş gibi hissetmelerine asla izin vermeyin. Bu kardeşlerimizin hoş karşılanmaması ve dinlenmemesi gibi durumlar asla olmamalıdır. Çünkü bu onların acılarını büyük ölçüde ağırlaştırabilir." diye konuştu.

Papa, Katolik Kilisesi'nin istismar mağdurlarını dinlememesinin asla söz konusu olamaması gerektiğini belirterek, Kilise'nin istismarla mücadeledeki kararlılığının eksilmemesi gerektiğini de kaydetti.

11 yıldır Katolik Kilisesi'nin başında bulunan Papa Franciscus, dünyanın pek çok yerinde cinsel istismar vakaları ve bunların örtbas edilmemesine yönelik bazı adımlar atsa da istismar mağdurları bunları yeterli bulmuyor. Mağdurlar, Papa'nın bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini savunuyor.

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