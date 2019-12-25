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Dünya

Papa geleneksel Noel mesajında göçmen sorununa da değindi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Noel mesajında göçmenler hakkında, "Onları, mezarları haline gelen çöllere ve denizlere gitmeye zorlamak adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

Barış Seçkin   | 25.12.2019
Papa geleneksel Noel mesajında göçmen sorununa da değindi

Vatikan

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, uluslararası topluma savaşın yıktığı Suriye ve Orta Doğu’da barış ve güvenliği sağlama çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, Noel ayininin ertesindeki geleneksel Noel mesajı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı ismi taşıyan meydanına bakan locasından yaptı.

Papa, Noel’in ve yeni yılın, son on yıldır toprakları düşmanlıklara sahne olan Suriye halkına huzur getirmesini diledi.

Lübnan’daki olaylara değinen Papa, desteğini belirttiği Lübnan halkının içinde bulunduğu krizden "uyumlu bir arada yaşama" taahhüdünü yeniden keşfederek çıkabileceğini ifade etti.

Hazreti İsa’nın doğduğu kutsal toprakların barış, güvenlik ve refah beklentisi içinde olduğunu dile getiren Papa, toplumsal gerilimlerin yaşandığı Irak’ı, özellikle de ciddi insani krizden geçen Yemen'i ve Yemenli çocukları düşündüğünü söyledi.

Papa, ayrıca göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Onları, mezarları haline gelen çöllere ve denizlere gitmeye zorlamak, adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

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