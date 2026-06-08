İspanya'yı ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Bir kişi ulusal, etnik, dini veya dilsel kökeni ya da ekonomik veya sosyal statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradığında, tüm insanlığın eşit onuru, evrensel ilkesi ihlal edilir." dedi.

Papa 14. Leo: Bir kişi ayrımcılığa uğradığında, tüm insanlığın eşit onuru ihlal edilir İspanya'yı ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Bir kişi ulusal, etnik, dini veya dilsel kökeni ya da ekonomik veya sosyal statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradığında, tüm insanlığın eşit onuru, evrensel ilkesi ihlal edilir." dedi.

Papa 14. Leo, ziyarette bulunduğu İspanya'da Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

İspanya Meclisinde konuşan ilk Papa olan 14. Leo, "Dünya, şiddetin, kutuplaşmanın ve karşılıklı güvensizliğin çeşitli biçimlerinde kendini gösteren derin bir manevi ve kültürel kriz yaşıyor. Bu bağlamda, barış siyasi bir özlem ve hatta daha da önemlisi gerçek bir ahlaki zorunluluk olarak ortaya çıkıyor." dedi.

"Uluslararası toplum, diyaloğu ve saygıyı yeniden keşfetmeye çağırıyor." ifadesini kullanan Papa 14. Leo, mevcut uluslararası ortamın kırılganlığına cevap olarak silahlanmanın sunulmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, şöyle devam etti:

"Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz. Toplumların kendi içlerinde karşılıklılık kültürünü inşa etmek acil bir gerekliliktir. Siyasi çoğulculuk, sürekli olarak karşı tarafı aşağılamaya dönüşmemelidir. Olgun bir toplumda, farklılıklar dinleme yoluyla hafifletildiğinde ve herkesin ihtiyaçlarını, özlemlerini ve yeteneklerini tanımaya yönlendirildiğinde, çatışma bile barışa giden bir yol olabilir. Kararlılık, küçümsemeyi gerektirmez ve anlaşmazlık aşağılanmayı doğurmaz."

"Trajik göç dramı, günümüzün uluslarının vicdanını ve uluslararası düzenin etik temelini sorgulamaktadır"

Konuşmasının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, "Trajik göç dramı, günümüzün uluslarının vicdanını ve uluslararası düzenin etik temelini sorgulamaktadır. Bir kişi ulusal, etnik, dini veya dilsel kökeni ya da ekonomik veya sosyal statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradığında, tüm insanlığın eşit onuru, evrensel ilkesi ciddi şekilde ihlal edilir." dedi.

Düzensiz göçmenler için koruma, yardım, topluma kazandırma, uyum için gerçek fırsatlar sunma çağrısında bulunan Papa, "Göçmenlerin ve mültecilerin durumu, insanlara odaklanan, onları ayrılmaya zorlayan nedenleri ele alan ve sadece göç akışını yönetmenin ötesine geçen bir yanıt gerektiriyor. Hiçbir ulus bu gerçekle tek başına mücadele edemez." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, "Çoğulculuk, sürekli olarak karşı tarafı aşağılamaya dönüşmemelidir." diyerek, siyasi kutuplaşmayı da eleştirdi.

Yaklaşık yarım saat konuşma yapan Papa 14. Leo, "farklı düşünenlere saygı duyan bir kamu söylemi, gerçeği ve uzlaşmayı arayan bir tarihsel hafıza ve anlaşmazlıklar arasında yurttaşlık dostluğunu ve karşılıklı saygıyı sürdürebilen bir sosyal yaşam geliştirilmesi" çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı'nın konuşması uzun süre alkışlanırken bazı milletvekilleri "Yaşasın Papa" diye bağırdı.

Papa 14. Leo, kürtaj ile ötanaziye karşı çıkan mesajlar da verdi.

İspanya Meclis Başkanı'ndan Papa'ya, Kilise'deki cinsel istismar mağdurlarının durumunu iyileştirme çağrısı

Diğer yandan, Genel Kurul'da Papa'ya sözü vermeden önce konuşan Meclis Başkanı Francina Armengol Socias, 14. Leo'yu Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarına seslenmeye ve bu "açık yarayı tazminat ve telafi yoluyla" iyileştirmeye çağırdı.

Papa'nın gün içinde İspanya'daki bazı cinsel taciz mağdurlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu. Söz konusu istismaların çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilmişti.

İspanya Piskoposlar Konferansı, bu yıl içinde İspanya hükümeti ile imzaladığı anlaşma gereği, Kilise bünyesindeki cinsel taciz mağdurlarına yönelik maddi ve manevi tazminat ödemeyi, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmayı kabul etmişti.

Katolik Kilisesi resmi olarak cinsel taciz mağdurlarının sayısını çok düşük gösterse de bu vakaları araştıran bağımsız komisyon Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.

İspanya'yı 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret eden Papa olan 14. Leo, yarın Madrid'den ayrılarak Barselona ve ardından Kanarya Adaları'na gidecek, 12 Haziran'da da Roma'ya dönecek.