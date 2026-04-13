Papa 14. Leo, Afrika ülkelerini kapsayan üçüncü dış gezisi için yola çıktı Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsayan üçüncü dış gezisi için Roma'dan ayrıldı.

Katolik Kilisesi'nde 8 Mayıs 2025'teki Konklav (Papalık seçimi) ile Papa seçilen ve ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a, ikinci dış gezisini ise 28 Mart'ta Monako Prensliği'ne yapan Papa 14. Leo, üçüncü dış gezisi için 4 Afrika ülkesini kapsayan ziyaretine bugün başladı.

Papa, ilk olarak Cezayir, ardından Kamerun, daha sonra Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

11 gün sürecek bu seyahat, Papa 14. Leo'nun üçüncü dış gezisi ve kendi döneminin şu ana kadarki en uzun süreli seyahati olma özelliğini taşıyor.

Papa, ITA Airways'e ait A330 tipi uçakla bu sabah yerel saatle 09.00'da Afrika turunun ilk ayağı olan Cezayir için Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yola çıktı.

Tarihte Cezayir'e giden ilk "Papa" olacak Papa 14. Leo, burada resmi temaslarda bulunacak ve Cezayir Ulu Camisi'ni ziyaret edecek. Papa ayrıca Annaba kentine geçerek, kendisinin de mensubu olduğu Katolik Augustinus tarikatına adını veren Hristiyan Aziz Augustinus'un yaşamının geçtiği yerleri ziyaret edecek.

15 Nisan'da Kamerun'a geçecek Papa, 18 Nisan'da Kamerun'dan Angola'ya gidecek, 21 Nisan'da da Afrika turunun son ayağı olan Ekvator Ginesi'ne varacak. Papa, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'nde de resmi temasların dışında hastane, üniversite, cezaevi ve huzurevi ziyaretleri yapacak ve bazı ayinlere başkanlık edecek.

Papa'nın 23 Nisan akşam saatlerinde Ekvator Ginesi'nden Roma'ya dönmesi bekleniyor.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Papa'nın seyahati öncesinde 11 Nisan'da Vatican News'a verdiği demeçte, Papa 14. Leo'nun gideceği 4 ülkenin, geçmişlerinin, sosyal bağlamlarının ve siyasi durumlarının birbirinden farklılık gösterdiğini, ancak yoksulluk, kırılganlık, eşitsizlik ve çözülmemiş gerilimler gibi ortak sorunlarla da mücadele ettiklerini belirterek, Papa'nın burada yaşayanlara yakın olmak için Afrika'ya seyahat ettiğini dile getirdi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni de seyahat öncesinde 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Papa'nın bu seyahatinde barış, diyalog, göç ve aile temalarına odaklanacağını kaydetti.