Panama Kanalı Yönetimi: Orta Doğu'daki çatışmalardan sonra geçiş ücretleri 2,5 kattan fazla arttı

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Panama Kanalı Yönetimi yetkililerinden Victor Vial, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmalardan sonra Panama Kanalı'ndan geçen bazı gemilerin zaman kazanmak için 1 milyon dolardan fazla ücret ödediğini söyledi.

Çatışmalar sonrası geçiş ücretlerinin 2,5 kattan fazla arttığını belirten Vial, kanalda bir gemi geçişi için ortalama ücretin çatışmalar öncesi yaklaşık 140 bin dolarda, son iki ay içinde 385 bin dolara yükseldiğini vurguladı.

Bir diğer yetkili Ricaurte Vasquez de Panama hükümetinin, 2026 mali yılının ilk yarısında transit ve tonaj talebindeki artışa rağmen kanalın sürdürülebilirliğini sağlamak için çabalarını artırdığını ifade etti.

"Kanal açık ve güvenilir"

"Panama Kanalı açık ve güvenilir kalmaya devam ediyor." diyen Vasquez, dünya genelinde uluslararası ticareti etkileyen değişikliklere rağmen, optimum düzeyde su seviyeleriyle "sürekli artan bir trafik hacmini karşılayabildiklerini" kaydetti.

Ulusal basında, Panama Kanalı'ndan Ekim 2025 ile Mart 2026 arasında 6 bin 288 geçiş kaydedildiği ve bu sayının bir önceki ardışık yılın aynı dönemine kıyasla 224 arttığı kaydedildiği aktarıldı.

Yapay su yolu

Ulusal basında ABD-İsrail/İran savaşının küresel enerji fiyatlarını yükselttiği, navlun maliyetlerini ve denizcilik rotalarını yeniden şekillendirerek Panama Kanalı'na talebi artırdığı iddia edilmişti.

Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu bağlayan 82 kilometre uzunluğundaki yapay su yolu Panama Kanalı, Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında deniz ticaretinin geçiş yolu kabul ediliyor.