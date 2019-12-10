Pakistanlı gazeteciler 'Yılın Fotoğrafları' oyladı
Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan çalışanları Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
İslamabad
Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) Dış İlişkiler Direktörü Muhammed Kamarullah, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı
Kamarullah, AA foto muhabirlerinin çalışmalarını överek "AA'yı uluslararası alanda en iyi ajanslardan biri olarak kabul ediyorum. Standartları, kalitesi, haber çeşitliliği ve gördüğüm fotoğraflar harika. Foto muhabirleriniz bu aksiyon fotoğraflarını tutku ve dikkatle çekiyor olmalı. AA tüm uluslararası haber ajanslarının yapması gerektiği gibi neredeyse tüm dünyadan ve önemli noktalardan haber geçiyor." diye konuştu.
Derbi çekişmesi
APP fotoğraf servisi muhabirlerinden İrşad Şeyh de oylamaya katıldı. Şeyh haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"
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