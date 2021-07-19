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Dünya

Pakistan'ın renkli kurban pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde satıcılar kurbanlıklarını satabilmek için hayvanları renkli takı, boya ve kınalarla süslüyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 19.07.2021
Pakistan'ın renkli kurban pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Başta başkent İslamabad olmak üzere Lahor, Peşaver, Multan ve Karaçi gibi şehirlerde vatandaşlar, bütçelerine uygun kurban bulabilmek için pazarlara akın ediyor.

Başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde satıcılar kurbanlıklarını satabilmek için hayvanları renkli takı, boya ve kınalarla süslüyor.

Kimi satıcılar süsledikleri kurbanlıklarını çadırlarının en göze çarpan yerlerine yerleştirirken, kimileri de bu hayvanları pazarda gezdirerek müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Pazarda bütçesine uygun kurban arayan Ahmed Han, bu sene fiyatların oldukça yüksek olduğunu belirterek, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

Han, büyükbaş hayvan fiyatlarının 150 bin Pakistan rupisinden (yaklaşık 8 bin 20 lira) başladığına dikkati çekerek, 600 bin Pakistan rupisine (yaklaşık 32 bin 75 lira) kadar çıktığını ve bunun geçen yılların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Küçükbaş hayvan fiyatlarında da benzer artışların olduğunu dile getiren Han, fiyatların düşmesi için arife gününü bekleyeceğini kaydetti.

Kurban piyasası durgun

Öte yandan kurban satıcılarından Afzal Sıddık ise alıcıların çadırlara girip çıktığını ve hayvan satışlarının bekledikleri gibi olmadığını söyledi.

Oldukça büyük hayvan pazarı içerisinde yiyeceklerin satıldığı tezgahlar, kurban malzemeleri ve renkli kurban takılarının satıldığı dükkanlar da bulunuyor.

Hükümet, her ne kadar pazarlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takılmasını zorunlu tutsa da gerek satıcıların gerekse müşterilerin virüs tedbirlerine büyük ölçüde uymadığı görülüyor.

Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Hükümet, Kurban Bayramı'nda olası Kovid-19 vaka artışlarının önüne geçmek için tedbirleri sıkılaştırdı.

Gilgit-Baltistan, Hayber Pahtunhva ve Azad Cammu Keşmir bölge ve eyaletlerinde Kovid-19 aşısı olmayan kişilere otel odası kiralanmayacak.

Öte yandan, Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi (NCOC), eyaletlere gönderdiği bildiriyle restoran, spor salonu, sinema ve düğün salonlarına, virüse karşı aşı olmayan kişilerin alınmaması ve aşı sertifikalarının gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi talimatını verdi.

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