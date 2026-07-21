Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle 3 günde 12 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'da muson yağmurlarıyla birlikte sel etkili oluyor.

Eyalet Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 3 günde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu da ülke genelinde 21-24 Temmuz tarihlerinde ani sel ve heyelanlara karşı uyarı yayımladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.