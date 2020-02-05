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Dünya

Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Behlül Çetinkaya   | 05.02.2020
Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz." denildi.

Çığda hayatını kaybedenler için üzüntülerin ifade edildiği açıklamada, "Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek "Pakistan halkı ve hükümeti, her zaman kardeş Türk halkı ve hükümetine desteğini sürdürecektir. Bu acı günde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırız." denildi.

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