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Pakistan'dan 'Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği' gerekçesiyle Hindistan'a nota

Pakistan'ın, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı üst düzey Hint diplomata, Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.12.2020
Pakistan'dan 'Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği' gerekçesiyle Hindistan'a nota

İslamabad

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün, Keşmir'deki Kontrol Hattı boyunca "Hindistan işgal güçleri" tarafından ateşkesin ihlal edildiği ve sınırın Pakistan tarafındaki Tatta Pani bölgesinde bir masum sivil vatandaşın ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ihlali sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan’ın bu yıl 2 bin 940 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlaller sırasında 27 sivilin hayatını kaybettiği, 247’sinin ise yaralandığı kaydedildi.

Pakistan ve Hindistan birbirlerini suçluyor

9 Aralık'ta Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada, 2 Hint ve 2 Pakistan askeri ölmüştü.

İki ülke arasında 13-14 Kasım'da söz konusu kontrol hattında yaşanan çatışmalarda, 6'sı asker 17 kişi hayatını kaybetmiş, 30'un üzerinde kişi ise yaralanmıştı.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003’te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir’de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in kendi kontrolündeki bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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