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Dünya, Ramazan 2023

Pakistan'daki Müslümanlar iftarda Faysal Camisi'nde buluşma geleneğini sürdürüyor

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'ın sembolü haline gelen Faysal Camisi'nde ramazan ayında iftarlarda bir araya gelme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Muhammet Nazım Taşcı  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Pakistan'daki Müslümanlar iftarda Faysal Camisi'nde buluşma geleneğini sürdürüyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistanlı Müslümanlar iftar coşkularını Margalla Tepelerinin eteklerinde kurulu Faysal Camisi'nde yaşıyor.

Ülkenin birçok şehrinden gerek İslamabad'ın gerekse Pakistan'ın sembolleri arasında gösterilen Faysal Camisi'ne yüzlerce Müslüman iftar yapmak için adeta akın ediyor.

Akşam ezanına yakın saatlerde Faysal Camisi'nin avlusunu ve çevresindeki yeşil alanları dolduran Müslümanlar, ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını yapıyor.

Aileleriyle, arkadaş ve dostlarıyla geldikleri caminin avlusunda Müslümanların hep birlikte iftar yapması, güzel görüntülere sahne oluyor.

Türk mimar Vedat Dalokay tarafından projesi çizilen, dünyanın en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi'nin iç alanı ve avlusu, 74 bin kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak tanıyor. Çevredeki alanlarla birlikte bu sayı yüz binleri aşıyor.

Sofralar geleneksel yemeklerle donatılıyor

Burada kurulan iftar sofralarını samosa böreği, pakora, ruh afza (gül suyu) içeceği ve buna benzer geleneksel sokak atıştırmalıkları süslüyor.

Pakistan'da Müslümanlar, iftar sırasında genellikle atıştırmalıkları tercih ediyor. Akşam veya teravih namazının kılınmasının ardından ise ana yemekler tüketiliyor.

"Bir arada yapılan iftarlar çok kıymetli"

İftar için akrabalarıyla Faysal Camisi'ne gelen Rizvan Ahmed, "Ramazan Müslümanlar için mukaddes bir ay. Heyecan ve aşk ile buraya geliyoruz." dedi.

Ahmed, çok uzak şehirlerden dahi insanların iftar için Faysal Camisi'ne geldiğine işaret ederek, bir arada yapılan iftarların çok kıymetli olduğunu belirtti.

İbrahim Han ise camideki ortamın çok güzel olduğuna dikkati çekerek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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