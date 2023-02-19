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Dünya

Pakistan'da TMV'ye bağlı okullarda Türkiye ile dayanışma faaliyetleri gerçekleştirildi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'daki "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları", Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma göstermek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 19.02.2023
Pakistan'da TMV'ye bağlı okullarda Türkiye ile dayanışma faaliyetleri gerçekleştirildi

İslamabad

TMV yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan’ın 10 farklı şehrinde bulunan tüm kampüslerde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yöneticilerinin Türkiye’de meydana gelen depremlerde yaraları sarabilmek için bir araya geldiğini söyledi.

Yetkililer, ülke genelindeki tüm okullarda düzenlenen geniş katılımlı törenlerde, Türkiye’de hayatını kaybeden depremzedeler ile yaralılar için dualar edildiğini, yurt öğrencilerinin hatim programları düzenlediğini belirtti.

Kampüslerde depremzedeler için kermesler düzenlendiğini ifade eden yetkililer, okullarda yapılan etkinliklere veliler ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığını vurguladı.

İslamabad H-8 Kız Kampüsü'nden öğrenci velisi Mariam Han, yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemiz. Ülkemizin her zor anında bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu duruma çok üzülüyoruz. Şimdi burada oğlum Hammad ile standımızda evde hazırladığımız yiyeceklerin satışını yaparak kazandığımız tüm parayı afetzede kardeşlerimize bağışlayacağız." dedi.

Mektup kardeşliği

TMV'ye bağlı Pakistan'daki tüm okullarda mektup kardeşliği etkinliği yapıldığını belirten yetkililer, etkinlikte Pakistanlı öğrencilerin, deprem bölgesinde bulunan öğrencilere, onların acılarını paylaşan ve gönülden desteklerini sunan mektuplar yazdığını aktardı.

Yetkililer, Türkiye’de deprem bölgesinde bulunan okulların açılmasının ardından mektupların bölgedeki okullar ile paylaşılacağını kaydetti.

Yardım kumbarası

Tüm sınıflarda yardım kumbarası projesiyle öğrencilerin hayırda yarışmaya teşvik edildiğini dile getiren yetkililer, en hızlı kumbarasını dolduran sınıfın ismiyle toplanan tüm paraların, deprem bölgelerine bağışlanacağını söyledi.

Yetkililer, öğrenciler arasında yardım, deprem ve rehabilitasyon temalı resimler ve posterler hazırlandığını ve bunların okullarda sergilendiğini belirterek ücretli katılım sağlanan bu sergilerde kazanılan paralarla yardım faaliyetlerine katkıda bulunulduğunu ifade etti.​​​​​

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