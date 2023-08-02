Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 63'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.
İslamabad
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e yükseldi.
Yetkililer, 80 yaralının taburcu edildiğini, 123 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.