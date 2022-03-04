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Dünya

Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Nuri Aydın   | 04.03.2022
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

Ankara

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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