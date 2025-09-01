Pakistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son bir haftada 33 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara
Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, 23-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
- Pakistan ve Hindistan'da sel uyarıları yapıldı
- Pakistan, Hindistan'ın muson yağışlarıyla dolan barajları açması nedeniyle on binlerce kişiyi tahliye etti
- Pakistan'ın Pencap eyaletinde "tarihin en büyük sel felaketi" yaklaşık 2 milyon kişiyi etkiledi
Yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği sel nedeniyle 506 yardım kampının kurulduğu ve kurtarma ekiplerinin 760 bin kişi ve 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı aktarıldı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada sel felaketinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Açıklamada, Başkent İslamabad ile Pencap eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1-3 Eylül tarihlerinde şiddetli muson yağmurları beklendiği belirtilirken, bölgedeki sel riskinin artabileceği uyarısı yapılmıştı.
Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb de söz konusu afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelerken, su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini vurgulamıştı.
Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.