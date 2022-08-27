Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,511.30
BTC/USDT
20,250.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı

Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1000’e yaklaştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.08.2022
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı Fotoğraf: Adnan Shah/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili şiddetli yağışlar sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 982’ye çıktı, 1456 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 802 bin 582 çiftlik hayvanı telef oldu, 682 bin 139 ev hasar gördü.

Kurulan çadır kamplarında barınan kişi sayısı ise 498 bin 833’e çıktı.

Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı.

Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman hududu geçici olarak kapatıldı.

Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Yağışlar sebebiyle çok sayıda köprü yıkıldı, kilometrelerce kara yolu hasar gördü ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz boyunca yaylalarda konaklayan göçerler eve dönüş yolculuğuna başladı
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suriye'ye ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı

Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı

Kastamonu'da sağanak nedeniyle köprü zarar gördü

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
Afganistan'da son bir ayda yaşanan sellerde 182 kişi öldü

Afganistan'da son bir ayda yaşanan sellerde 182 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet