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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 07.07.2022
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan’da 10 kişinin daha ölmesiyle son 48 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, bu kişilerden 8'inin sele kapıldığını, 2'sinin de yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle öldüğünü kaydetti.

Ketta şehrinin Kila Saifullah bölgesinde kerpiç evlerin yüzde 90’ının ağır hasar aldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Gilgit-Baltistan'da 250 aile tahliye edildi

Gilgit-Baltistan bölgesinde ise bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle burada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Bölgede evler, yollar, iletişim ve enerji altyapısı ciddi hasar aldı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Evleri yıkılan en az 250 aile ise tahliye edilerek çadır kamplara taşındı.

Dün, Ravalpini ve Gujranvala şehirlerinde 4 kişi ölmüştü. Kuzey Veziristan'da 4 kadın hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

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