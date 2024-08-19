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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a çıktı

Pakistan'da geçen aydan beri etkili olan muson yağmurları ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a ulaştı.

Sercan İrkin, Zeynep Katre Oran  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a çıktı

İslamabad

Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkililerinden Zaheer Ahmed Babar, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesini beklediklerini belirtti.

Eyaletteki şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 24 kişinin öldüğünü aktaran Pencap Bölgesi Afet Yönetimi kurumu yetkililerinden İrfan Ali, temmuzdan bu yana aşırı yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a yükseldiğini kaydetti.

Ulusal Afet Yönetimi kurumundan yetkililer, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini, 2 bin 200'ü aşkın konutun da zarar gördüğünü bildirdi. Yetkililer ayrıca, en çok can kaybının, Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığını açıkladı.

Heyelan ve ani su baskınları nedeniyle bazı yol ve köprülerin zarar gördüğünü, bunun da trafiği aksattığını aktaran yetkililer, durumun normale dönmesi için çabalarının devam ettiğini belirtti.

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada da turistlere, yağışlardan etkilenen bölgeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

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