Dolar
29.84
Euro
32.69
Altın
2,044.14
ETH/USDT
2,236.60
BTC/USDT
43,691.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa Beşiktaş’ı 3-1 yendi. Maçın ardından, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Dünya

Pakistan'da Senato, 8 Şubat seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili yasa tasarısını kabul etti

Pakistan senatosu, olumsuz hava koşulları ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle 8 Şubat'ta yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Pakistan'da Senato, 8 Şubat seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili yasa tasarısını kabul etti Fotoğraf: Yousuf Khan/AA

Ankara

Pakistan Senatosunda Bağımsız Senatör Dilawar Khan, 100 milletvekilinden yalnızca 14'ünün katıldığı bir oturumda, 8 Şubat'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin yasa tasarısı sundu.

Khan, ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan soğuk hava koşullarının seçim sürecinde oluşturacağı zorlukları ve önde gelen politikacılarla vatandaşlara yönelik güvenlik endişelerini seçimlerin ertelenmesi için gerekçe gösterdi.

Bağımsız Senatör, "Pakistan'ın her bölgesinden her türlü siyasi görüşe sahip kişilerin seçimlere etkin şekilde katılımını kolaylaştırmak için 8 Şubat'ta yapılması planlanan seçimler ertelenebilir." ifadesini kullandı.

Yalnızca bir üyenin "hayır" oyu kullanması üzerine Senato, 8 Şubat'ta yapılması planlanan ulusal genel seçimlerin ertelenmesini talep eden ve bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etti.

"Seçimlerin adil olma ihtimali çok az"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kasım 2023'te, genel seçimlerin 8 Şubat'ta yapılacağını açıklamıştı.

Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerde, güvenliğin sağlanması için Aralık 2023'te silahlı kuvvetlerden destek talep etmişti.

Komisyon, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmemişti.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin, özgür ve adil şekilde düzenlenme ihtimalinin çok az olduğunu belirtmişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Ordu'da boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Pakistan'da Senato, 8 Şubat seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili yasa tasarısını kabul etti

Pakistan'da Senato, 8 Şubat seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili yasa tasarısını kabul etti

AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

İsrail'de yerel seçimler "savaş nedeniyle" ikinci kez ertelendi

İsrail'de yerel seçimler "savaş nedeniyle" ikinci kez ertelendi

Sırbistan'da seçim sonuçlarına itiraz eden binlerce kişi Belgrad'da toplandı

Sırbistan'da seçim sonuçlarına itiraz eden binlerce kişi Belgrad'da toplandı
Pakistan'da eski Başbakanı Şerif, 2024 genel seçimlerinde yeniden aynı göreve talip

Pakistan'da eski Başbakanı Şerif, 2024 genel seçimlerinde yeniden aynı göreve talip

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet