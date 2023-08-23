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Dünya

Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sellerden etkilenen bölgelerden son 3 haftada 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Dilara Karataş  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Multan

Arama kurtarma yetkililerinden yapılan açıklamada, Sutlej Nehri'nin taşması ve çevre bölgeleri sular altında bırakması nedeniyle çalışmaların genişletildiği ifade edildi.

Açıklamada, tahliye çalışmalarının çoğunun Bahawalpur ve Kasur bölgelerinde olduğu belirtilerek, son 3 haftada 100 binden fazla kişinin tahliyesinin yapıldığı kaydedildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı da Ravi Nehri'ndeki su seviyesinin şu anda normal olduğunu ancak Sutlej Nehri'nde bu hafta da taşkınların yaşanabileceğini bildirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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