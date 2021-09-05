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Dünya

Pakistan'da patlama: 3 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.09.2021
Pakistan'da patlama: 3 ölü

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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