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Dünya

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla deniz tatbikatı başladı

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021, Umman Denizi'nde başladı.

Emel Gözellik   | 12.02.2021
Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla deniz tatbikatı başladı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Karaçi

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla deniz tatbikatı başladı

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021, Umman Denizi'nde başladı. Pakistan'ın ev sahipliğinde bugün başlayan ve aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın bir hafta sürmesi bekleniyor. Tatbikatın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Pakistan'ın ev sahipliğinde başlayan ve aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın, bir hafta sürmesi bekleniyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla, terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurdu.

Pakistan Donanması Komutanı Tuğamiral Naveed Ashraf, tatbikatın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tatbikatın deniz güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacağını söyledi.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak da yaptığı açıklamada, Ankara'nın 2007'den beri bu tatbikatların bir parçası olduğunu belirterek, Türkiye ve Pakistan'ın barış için hep birlikte olacağını kaydetti.

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