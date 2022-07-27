Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi
Pakistan'da haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343’e yükseldi.
İslamabad
Ulusal basındaki haberlere göre, son 24 saatte şiddetli yağışlar sebebiyle Pencap'ta 10, Gilgit-Baltistan'da 8, Azad Cammu Keşmir'de 5 ve Sindh ve Hayber Pahtunhva'da 4'er kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, 14 Temmuz’dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 343'e çıktığını belirtti.
Ülke genelinde yaklaşık 6 haftadır etkili yağışlarda 8 bin 623 ev hasar gördü. Bunlardan 3 bin 313'ü tamamen yıkıldı.
Belucistan ve Azad Cammu Keşmir'de 1500’ün üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.
Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun sular altında kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor. Söz konusu kara yolu 2 gündür trafiğe kapalı durumda.
Ülkenin birçok şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine Pakistan ordusu helikopter ve botlarla destek veriyor.
Ülkede son 6 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan’da 104, Sindh’te 88, Hayber Pahtunhva’da 67 ve Pencap eyaletinde 71 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltisan bölgesinde 8 ve Azad Jammu Keşmir’de de 5 kişi öldü.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.