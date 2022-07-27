Dolar
17.89
Euro
18.09
Altın
1,719.12
ETH/USDT
1,488.80
BTC/USDT
21,511.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

Pakistan'da haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343’e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.07.2022
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, son 24 saatte şiddetli yağışlar sebebiyle Pencap'ta 10, Gilgit-Baltistan'da 8, Azad Cammu Keşmir'de 5 ve Sindh ve Hayber Pahtunhva'da 4'er kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 14 Temmuz’dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 343'e çıktığını belirtti.

Ülke genelinde yaklaşık 6 haftadır etkili yağışlarda 8 bin 623 ev hasar gördü. Bunlardan 3 bin 313'ü tamamen yıkıldı.

Belucistan ve Azad Cammu Keşmir'de 1500’ün üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun sular altında kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor. Söz konusu kara yolu 2 gündür trafiğe kapalı durumda.

Ülkenin birçok şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine Pakistan ordusu helikopter ve botlarla destek veriyor.

Ülkede son 6 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan’da 104, Sindh’te 88, Hayber Pahtunhva’da 67 ve Pencap eyaletinde 71 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltisan bölgesinde 8 ve Azad Jammu Keşmir’de de 5 kişi öldü.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Türkiye'den BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti

Benzer haberler

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Keşmir açıklamasına tepki gösterdi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi
Afganistan'da hafta sonu meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Afganistan'da hafta sonu meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
Bozkurt'taki Ezine Çayı'ndan yaklaşık 2 milyon metreküp rüsubat taşınacak

Bozkurt'taki Ezine Çayı'ndan yaklaşık 2 milyon metreküp rüsubat taşınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet