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Dünya

Pakistan'da ihtiyaç sahipleri, ucuz olduğu gerekçesiyle 'sokak dişçilerini' tercih ediyor

Pakistan'da tam teşekküllü diş hastanesine veya doktoruna gidecek parası olmayan çok sayıda kişi, ülkenin çeşitli şehirlerinde yol üzerine tezgah açan "sokak dişçilerine" gitmeyi tercih ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.08.2021
Pakistan'da ihtiyaç sahipleri, ucuz olduğu gerekçesiyle 'sokak dişçilerini' tercih ediyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu / AA

İslamabad

Başkent İslamabad'a 20 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinin en işlek noktalarında yıllardır, ihtiyaç sahiplerine diş tedavisi sunan çok sayıda sokak dişçisi çalışıyor.

Sokak dişçileri, kimilerine göre on yıllardır kimilerine göre ise Pakistan'ın kuruluşundan beri Ravalpindi'de bulunuyor.

Tedavide kullandıkları aletlerin etrafında sineklerin uçuştuğu, araba seslerinin ve egzoz dumanlarının altında müşterilerini tedavi eden sokak dişçileri, bunun bir sorun teşkil etmediğini belirtiyor.

Diş hastaneleri veya doktorlarının fiyatları ortalama 3-5 bin Pakistan Rupisi (yaklaşık 155-260 Türk lirası) arasında değişiyor. Bu durum, asgari ücretin 20 bin Pakistan Rupisi (yaklaşık 1033 Türk lirası) olduğu ülkede, çok sayıda kişinin, muayene ücretleri 300-500 Pakistan Rupisi (16-27 Türk lirası) arasında değişen sokak dişçilerini tercih etmesine yol açıyor.

Dünya Bankasının 2020'de yayımladığı rapora göre, ülkede 2015'te nüfusun yüzde 24,3'ü yoksulluk sınırının altındaydı.

26 yıldır sokak dişçiliği yapıyor

Ravalpindi'de 26 yıldır sokak dişçiliği yaptığını, dedesi ve babasının da sokak dişçisi olduğunu belirten Aftab Han, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum." dedi.

Muayene ücretinin 300 ile 500 Pakistan Rupisi arasında değiştiğini belirten Han, "Doktorlar nereden malzeme alıyorsa biz de oradan malzeme alıyoruz. Doktorlardan tek farkımız, belge ve ofisimizin olmaması." ifadelerini kullandı.

Protez diş tedavisinde uzman olduğunu savunan Han, her gün ortalama 7-8 kişiyi tedavi ettiğini ve günlük 1200-1500 Pakistan Rupisi (62-78 Türk lirası) kazandığını anlattı.

"Param olmadığı için geldim"

Han'ın müşterisi Sadık Hüseyin de daha önce köydeki sokak dişçisine tedavi olduğunu ancak fayda göremeyince Ravalpindi'ye geldiğini dile getirdi.

Bu kişilerin elinde diş tedavisi yapabileceklerine dair belge olup olmadığını bilmediğini ifade eden Hüseyin, "Fakat doktora göre oldukça ucuz. Param olmadığı için buraya geldim." dedi.

İslamabad'daki Nur Hastanesinde görevli Diş Doktoru Ömer Yunus ise sokak dişçilerine ilişkin durumun oldukça üzücü olduğunu vurgulayarak, "Bu kişilerin herhangi bir eğitimi yok. Bir lisans belgesine sahip değiller. Ayrıca bulundukları ortam temiz olmaktan çok uzak." diye konuştu.

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