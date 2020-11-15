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Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.11.2020
Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları protesto edildi. Emniyet güçleri, İslamabad’ın giriş ve çıkışları ile bu güzergâhlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Fransa’nın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi yüzlerce kişi, şehrin Çandni Çovk bölgesinde bir araya geldi.

Emniyet güçleri, İslamabad’ın giriş ve çıkışları ile bu güzergâhlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı.

Öte yandan, göstericilerin başkente yürümesine engel olmak isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı

Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri taşıyarak geçiş güzergâhlarını açtıkları görüldü.

Polis ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge de konteynerlerle kapatıldı.

Pakistan'ın Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi şehirlerinde daha önce de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti.


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