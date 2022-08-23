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Dünya

Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiğine dair suçlamalarla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.08.2022
Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han'ı kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili 31 Ağustos'ta mahkemeye çağırdı.

Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle özür dilerse cezadan kurtulabileceğini belirtiyor.


Eski Başbakan, mahkum edilmesi halinde Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebilir.

Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor.

PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

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