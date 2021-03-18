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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu - Eceabat Yolu Şantiyesini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Töreni
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Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği düzenlendi

Pakistan’ın başkenti İslamabad'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla "Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni" gerçekleştirildi

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.03.2021
Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu / AA

İslamabad

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği ve Pak-Türk Maarif Okulları iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmut, Türkmenistan’ın İslamabad Büyükelçisi Atacan Movlamov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Gazeteci Faruk Adil, yabancı misyonların temsilcileri, Pakistan'daki Türk şirket ve kurumlarının temsilcileri ile Pakistan’da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, Çanakkale Savaşı’nın atalarının tüm dünyaya karşı kazandığı şanlı bir zafer olduğunu belirterek bu savaşın tüm olumsuzluklara rağmen inanç, kararlılık ve vatana sevgi sayesinde başarıya ulaştığına dikkati çekti.

Kendisini davet ettiği için Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Pakistan Eğitim Bakanı Mahmut da bu davetin Pakistan ile Türkiye arasındaki derin sevginin bir göstergesi olduğunu söyledi. Mahmut, Türkiye ile Pakistan'ın "bir devlet iki millet" olduğunu belirterek kullandığı ifadelerin sadece kelimelerden ibaret olmadığını ve bunların gerçek olduğunu ifade etti.

"Yeni Türkiye'nin başlangıcı"

Çanakkale Savaşı’nın aynı zamanda yeni Türkiye’nin başlangıcı olduğuna işaret eden Mahmut, savaşın sonunda yeni Türkiye’nin küllerinden doğduğunu aktardı. Mahmut, Pakistan’ın Milli Şairi Muhammed İkbal’in ülkenin bağımsızlık mücadelesinde ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşı yıllarında halkı canlandırmak için mücadele ettiklerine atıfta bulunarak bir milletin gücünün sadece askeri güçten ibaret olmadığını, fikir ve düşünceleri de barındırdığını kaydetti.

Törende, Pak-Türk Maarif Okulları öğrencileri "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiiri okudu ve "Çanakkale Türküsü" isimli eseri seslendirdi.

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