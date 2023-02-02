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Dünya

Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 102'ye çıktı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.02.2023
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 102'ye çıktı Fotoğraf: Hussain Ali/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 102'ye çıktı.

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Muazzam Jah Ansari, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, saldırganın polis üniformasıyla camiye girdiğini ve bu sayede birçok güvenlik noktasını aştığını söyledi.

Ansari, saldırganın motosiklet kullanarak bölgeye vardığını aktararak intihar bombacısının maske ve kask kullandığını ve bu sayede kimliğini gizlediğini belirtti.

Ön soruşturma ve teknik kanıtlara dayanarak saldırının Pakistan Talibanı'ndan (TTP) kopan Cemaat-ül Ahrar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade eden Ansari, Cemaat-ül Ahrar, TTP ve düşman bir istihbarat örgütünün bu saldırının arkasında olduğunun açık olduğunu ifade etti.

Ansari, istihbarat örgütünün ismine veya bağlı olduğu ülkeye dair bir açıklamada bulunmadı.

Afganistan'dan Pakistan'a "Bizi suçlamayın" tepkisi

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'de yaptığı açıklamada, Pakistanlı yetkililerin Afganistan'ı suçlamak yerine ülkedeki militan şiddetin arkasındaki sebeplere bakmasını istedi.

Muttaki'nin açıklamaları, Pakistanlı yetkililerin intihar eyleminin arkasındaki kişilerin Afganistan topraklarını kullandığına dair ifadelerinin ardından geldi.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 100 kişi ölmüş, 225 kişi yaralanmıştı.

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