Dolar
27.42
Euro
29.12
Altın
1,872.78
ETH/USDT
1,671.60
BTC/USDT
27,026.00
BIST 100
8,315.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Muğla İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya

Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 34 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 34 kişi öldü

İslamabad

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

Bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık olaylarına yönelik güvenlik uyarısı
Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı
38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş
Bahçelievler'deki patlamada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Küre Dağları'nda aynı daldan 7 ağacın büyüdüğü kayın ağacı bulundu

Benzer haberler

Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 34 kişi öldü

Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 34 kişi öldü

Pakistan, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Milli gemilerin ihracat yolu açık

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
Pakistan'da yapılacak genel seçimlerde seçmen sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu açıklandı

Pakistan'da yapılacak genel seçimlerde seçmen sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu açıklandı
Terörle mücadelenin unutulmayan kahramanları polis özel harekat gazileri

Terörle mücadelenin unutulmayan kahramanları polis özel harekat gazileri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet