Pakistan'da bir üniversitenin Türkçe bölümüne ait kütüphane yenilendi
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ulusal Modern Diller Üniversitesi (NUML) Türkçe Bölümü kütüphanesi, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının kitap destekleriyle yenilendi.
İslamabad
NUML İslamabad kampüsünde Türkçe Bölümüne ait kütüphanenin yenilenmesi amacıyla düzenlenen törene, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TMV'ye bağlı Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından yetkililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığına işaret ederek Ankara-İslamabad bağlarının benzersiz olduğunu vurguladı.
Bu ilişkinin somut bir biçime dönüşmesinde NUML Üniversitesinin Türkçe Bölümü ile çok önemli bir rol oynadığını belirten Paçacı, bu kapsamda ellerinden gelen desteği sağlamanın görevleri olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Paçacı ve davetliler, yenilenen kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.
4 bine yakın kitap
NUML Türkçe Bölümü Başkanı Doç Dr. Sibel Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği ve TMV'ye bağlı Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının bağışladığı kitaplar dolayısıyla memnun olduğunu vurguladı.
Bayram, yenilenen kütüphanede 4 bine yakın kitabın yer aldığına işaret ederek bunun, Türkçe öğrenen Pakistanlı öğrenciler için çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.