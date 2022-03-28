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Dünya

Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi kabul edildi

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, parlamentoda kabul edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.03.2022
Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi kabul edildi

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, 161 milletvekili Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Güvensizlik oylamasının bir hafta içinde yapılması planlanıyor.

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Pencap Başbakanı Buzdar istifa etti

Öte yandan, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) Pencap eyaleti Başbakanı Osman Buzdar için de eyalet meclisinde güvensizlik oylaması önergesi verildi.

Önergenin verilmesinin ardından Pencap Başbakanı Buzdar, istifasını Başbakan Han'a sundu. Han, Buzdar'ın istifasını kabul etti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Başbakan Han'ın PTI'nın ittifak kurduğu partilerden Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubundan (PML-Q) Çaudri Pervez Elahi'yi Pencap Başbakanlığı için aday gösterdiğini açıkladı.

Habib, PML-Q ile PTI arasındaki meselelerin halledildiğini ve PML-Q'nun Ulusal Meclis'teki güvensizlik oylamasında Han'ı destekleyeceğini belirtti.

Taraf değiştiren milletvekilleri soru işareti oluşturuyor

Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 178, muhalefetin ise 162 olarak görünüyor. Ancak PTI'nın ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor. Ayrıca muhalefetin yanında oy kullanacaklarını açıklayan en az 13 PTI milletvekili de bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Muhalefet partileri, PTI'dan gelen milletvekilleriyle hükümeti düşüreceğine inanıyor.

Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor.

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