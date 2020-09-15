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Dünya

Pakistan Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif için tutuklama emri çıkardı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasına katılamaması üzerine tutuklanması için emir çıkardı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.09.2020
Pakistan Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif için tutuklama emri çıkardı

İslamabad

Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararı, Şerif'in avukatı Khawaja Haris'in, müvekkilinin doktorunun sağlık sorunları nedeniyle seyahat etmemesi tavsiyesi üzerine duruşmaya katılamadığını söylemesinin ardından alındı. 

Pakistan hukuk sistemine göre, Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararıyla hükümet bundan sonraki süreçte Navaz Şerif'in İngiltere'den iadesini talep edebilir.

Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunması için 10 Eylül'e kadar ülkeye dönmesi, aksi halde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, 70 yaşındaki Şerif'in kızı Meryem Navaz, babasının tedavisinin tamamlanması veya doktorların seyahat etmesine izin vermesinin ardından ülkeye dönebileceğini açıklamıştı.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış, ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Navaz Şerif, bu kararın ardından geçen sene kasım ayında tedavi için Londra'ya gitmişti.

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