Euro
6.23
Dolar
5.59
BIST 100
97,346.24
Altın
1,513.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu

Pakistan ve Azad Keşmir'de "Kara Gün" olarak adlandırılan Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde protestolar düzenledi.

Muhammet Nusret Altun   | 15.08.2019
Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu

Ankara

Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'de başkent Muzaffarabad ve diğer şehirlerde toplanan binlerce Keşmirli, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran Hindistan yönetimini protesto etti.

Bayraklar yarıya indirildi

Pakistan devlet televizyonu ise kamu binalarında bayrakların "Kara Gün" nedeniyle yarıya indirildiğini belirterek, bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok siyasetçi ve yöneticinin de Pakistan'ın farklı kentlerinde siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen protestolara katıldığını açıkladı.

Pakistan'ın da dünya genelinde vatandaşlarına protesto gösterilerine katılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Geo News haber sitesine göre, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletine bağlı Bolan bölgesinde yaşayan Hint asıllı bir topluluk da Yeni Delhi yönetimine karşı düzenlenen gösterilere katılarak Keşmirlilerle dayanışma gösterdi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar

Benzer haberler

Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu

Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu

5 soruda Keşmir sorunu

Pakistan'daki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması
'Dünya Keşmir'deki katliama sessizce tanıklık mı edecek'

'Dünya Keşmir'deki katliama sessizce tanıklık mı edecek'
Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti