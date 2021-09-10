Dolar
8.41
Euro
9.97
Altın
1,801.99
ETH/USDT
3,374.70
BTC/USDT
45,790.00
BIST 100
1,453.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddetti

Pakistan, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddiaları reddederek, bunları “asılsız” olarak nitelendirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.09.2021
Pakistan, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddetti

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hint medyasının yalan haberlerinin bir kısmının ifşa edildiği" vurgulandı, bu iddiaların Pakistan’ı kötüleme ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik umutsuz girişimin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan’a bağlılığı yinelenerek, İslamabad’ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddialar reddedildi ve “asılsız” olarak nitelendirildi.

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde Pakistan’ın Taliban’a Pencşir'de destek verdiği iddia edilmişti.

Bazı Hint medya organlarının, "Pakistan’ın Taliban’a desteği" şeklinde paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyunlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yoğun bakımda atlatan esnaftan 'tek çözüm aşı' çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi: Kovid-19 aşılarını yaptırmayan 29 yaşında bir kardeşimizi kaybettik
İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ABD 11 Eylül saldırılarını, 20. yılında 'en uzun savaşını' bitirmiş olarak anacak

ABD 11 Eylül saldırılarını, 20. yılında 'en uzun savaşını' bitirmiş olarak anacak

Pakistan, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddetti

Nobel ödüllü Malala: Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı da benimle aynı hikayeyi paylaşabilir

ABD, Taliban hükümetine yönelik genel değerlendirme yapmaktan kaçınıyor

ABD, Taliban hükümetine yönelik genel değerlendirme yapmaktan kaçınıyor
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde 'Taliban ile kademeli angajman doğru yaklaşım'' mesajı

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde 'Taliban ile kademeli angajman doğru yaklaşım'' mesajı
BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek

BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek