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Dünya

Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.12.2021
Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti

İslamabad

Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.

Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.

Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.

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