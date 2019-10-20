Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit babaları Akçakale'ye gelerek Barış Pınarı Harekatın'a destek veriyor
logo
Dünya

Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

Pakistan ordusunca, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu, 9 Hint askeri öldü.

Behlül Çetinkaya   | 20.10.2019
Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

İslamabad

Pakistan ordusunca, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu, 9 Hint askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Ordu Sözcüsü Asıf Gafur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hattın Hint kontrolündeki bölgesinden Pakistan kontrolündeki Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerindeki sivillere ateş açıldığını belirtti.

Ateşe karşılık verildiğini kaydeden Gafur, "Hindistan Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerinde ateşkes ihlali yaparak sivilleri hedef aldı. Anında karşılık verildi. 9 Hint askeri öldürüldü, birçoğu da yaralandı, 2 sığınak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hint askerlerinin açtığı ateşte ise 3'ü sivil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 7 kişinin ise yaralandığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

Japonya, Pakistan'dan işçi alacak

Pakistan'dan Hindistan'ın 'suyu keseceğiz' açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi
Cammu Keşmir'de çatışma

Cammu Keşmir'de çatışma
'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler sürüyor'

'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler sürüyor'