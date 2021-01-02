Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
İslamabad
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.