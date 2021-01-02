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Dünya

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.01.2021
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü

İslamabad

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

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