Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi, "Pakistan İran'ın kaygılarını gidermek için iş birliği içinde çalışıyor. İki ülke de sorunları diyalog yoluyla çözecektir." dedi.

İSLAMABAD

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, "Pakistan İran'ın kaygılarını gidermek için iş birliği içinde çalışıyor. İki ülke de sorunları diyalog yoluyla çözecektir." diye konuştu.

Geo televizyonunda katıldığı programda konuşan Kureşi, Pakistan'ın her zaman İran'la iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

İran'da devrim muhafızlarına düzenlenen terör saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Kureşi, "Devrim muhafızlarına düzenlenen saldırıyı güçlü bir şekilde kınadık. Pakistan İran'ın kaygılarını gidermek için iş birliği içinde çalışıyor. İki ülke de sorunları diyalog yoluyla çözecektir." ifadelerini kullandı.

Kureşi, Pakistan-İran sınırında teröristler tarafından kaçırılan 12 İran askeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Askerlerin 5'inin Pakistan tarafından kurtarıldığını, kalan 7 askerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kureşi, "Bu konuda İran'la sürekli temas halindeyiz ve elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşıyoruz." diye konuştu.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Saldırının ardından açıklama yapan İranlı makamlar, Pakistan'ı kendi topraklarında terörle mücadeleye daha da ağırlık vermesi yönünde uyarmıştı. Bunun yanında saldırıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'sinin Pakistanlı olduğu iddia edilmişti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı telefon görüşmesinde intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a bir heyet göndereceklerini bildirmişti.

Muhabir: Behlül Çetinkaya