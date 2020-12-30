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Dünya

Pakistan, İngiltere'den iadesini istediği eski Başbakan Şerif’in pasaportunu iptal edecek

Pakistan’ın, geçen sene hapisteyken sağlık sorunları sebebiyle İngiltere’de tedavi görmesine bir süreliğine izin verilen ancak geri dönmeyen eski Başbakan Navaz Şerif’in pasaportunu Şubat 2021’de iptal edeceği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 30.12.2020
Pakistan, İngiltere'den iadesini istediği eski Başbakan Şerif’in pasaportunu iptal edecek Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

İslamabad

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski Başbakan Navaz Şerif’in İngiltere’den iadesinin hızlandırılması amacıyla pasaportunun 16 Şubat 2021’de iptal edileceğini söyledi.

Geçen sene kasımdan bu yana İngiltere’de bulunan Şerif’in vize süresi 180 günü aşarken, eski Başbakan'ın pasaportunun geçerliliği ise 15 Şubat’ta sona eriyor. Vizesinin uzatılması amacıyla İngiliz makamlarına başvuruda bulunan Şerif’in söz konusu talebi hala inceleniyor.

Öte yandan, Şerif’in iadesi konusu Pakistan ile İngiltere arasında tansiyonu yükseltmişti.

Pakistan, 20 Ekim’de, İngiltere’den yasa dışı göçmenleri taşıyan bir uçağın ülkeye inmesini kabul etmemişti.

Hakkında 3 dava açıldı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakan'ın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için Londra'ya giden Şerif, İngiltere'de kalmaya devam ediyor.

Şerif "adalet kaçağı" ilan edilmişti

1 Eylül’de Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunmaması halinde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

Mahkeme, 15 Eylül’de de Şerif hakkında "tutuklama" emri çıkarmıştı.

Pakistan, 3 Mart, 5 ve 22 Ekim'de, İngiltere'ye Şerif'in iade talebini içeren 3 mektup göndermişti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi 2 Aralık’ta, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

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