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Dünya

Pakistan 'her yıl ortalama 1000'e yakın kız çocuğunun İslam'ı seçmeye zorlandığı' iddialarını reddetti

Pakistan, "her yıl farklı dinlerden yaklaşık 1000 kız çocuğunun İslam’ı seçmeye zorlandığına" dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.12.2020
Pakistan 'her yıl ortalama 1000'e yakın kız çocuğunun İslam'ı seçmeye zorlandığı' iddialarını reddetti

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Mevlana Tahir Eşrefi, uluslararası medya organlarında öne sürülenlere dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede bu tür olayların yaşanmadığını söyleyemeyeceklerini ancak her sene bu tür ortalama 50 vaka yaşandığını ifade etti.

Eşrefi, bu sayının 1000 olduğunu söylemenin saçmalık ve asılsız olduğunu belirterek, bunun Pakistan'a karşı olumsuz bir propaganda olduğunu vurguladı.

Bu tür iddiaları reddettiklerini belirten Eşrefi, söz konusu durumla ilgili bir yasa hazırlığında olduklarını, kısa süre içerisinde bu vakaların önüne geçecek bir kanun çıkaracaklarını söyledi.

Dün, bazı uluslararası medya organlarında Pakistan’da her sene farklı dinlere mensup yaklaşık 1000 kız çocuğunun İslam’ı seçmeye zorlandığına ve kendisinden yaşça büyük kişilerle evlendirildiğine dair haberler yayımlanmıştı.

Söz konusu kız çocuklarının, özellikle Hristiyan, Hindu ve Sih dinlerine mensup olduğu savunulmuştu.

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